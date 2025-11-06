|
06.11.2025 06:31:29
Harmony Biosciences zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Harmony Biosciences lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,790 USD je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 239,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 186,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
