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04.05.2026 06:31:29
Harmony Merger stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Harmony Merger präsentierte am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Harmony Merger hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,340 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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