Harmony Merger zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Harmony Merger hat am 02.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,18 USD gegenüber 0,250 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,170 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at