Harrisons Malayalam: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Harrisons Malayalam ließ sich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Harrisons Malayalam die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 4,94 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Harrisons Malayalam 2,81 INR je Aktie eingenommen.

Harrisons Malayalam hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 15,79 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 8,07 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Harrisons Malayalam im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,39 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 5,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at