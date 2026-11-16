Harrisons Malayalam veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Harrisons Malayalam stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Harrisons Malayalam hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at