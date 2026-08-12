Harrow: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Harrow hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Harrow ein EPS von 0,130 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 63,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at