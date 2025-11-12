Harrow hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Harrow hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,120 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 71,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at