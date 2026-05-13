Harrow legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Harrow hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,74 USD gegenüber -0,500 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at