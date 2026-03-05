Harrow mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Harrow gab am 02.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 89,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Harrow einen Umsatz von 66,8 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,140 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Harrow ein Ergebnis je Aktie von -0,490 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 272,30 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 199,61 Millionen USD in den Büchern gestanden.

