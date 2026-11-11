Harrow: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Harrow gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Harrow 0,030 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Harrow im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 99,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 71,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at