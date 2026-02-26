|
26.02.2026
Harsco stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Harsco hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,040 USD erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 556,4 Millionen USD, gegenüber 559,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,51 Prozent präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,080 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Harsco ein Ergebnis je Aktie von -1,600 USD vermeldet.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 4,34 Prozent auf 2,24 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Harsco 2,34 Milliarden USD umgesetzt.
