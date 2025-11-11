|
Harsco stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Harsco hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Harsco hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,160 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Harsco 574,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 574,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
