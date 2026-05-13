Harsco: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Harsco hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Harsco ein EPS von -0,170 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Harsco im vergangenen Quartal 549,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Harsco 548,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at