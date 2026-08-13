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13.08.2026 06:31:29
Harsha Engineers International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Harsha Engineers International veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,11 INR, nach 4,17 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Harsha Engineers International im vergangenen Quartal 4,57 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Harsha Engineers International 3,65 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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