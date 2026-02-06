Harsha Engineers International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Harsha Engineers International hat am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,93 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4,09 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,39 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,00 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 3,82 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at