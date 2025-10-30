Harson Trading (China) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Harson Trading (China) präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Harson Trading (China) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,140 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 356,0 Millionen CNY gegenüber 148,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at