Harson Trading (China) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Harson Trading (China) hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 416,4 Millionen CNY gegenüber 358,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at