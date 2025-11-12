Hartalega: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hartalega hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,24 Prozent auf 539,7 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 652,1 Millionen MYR gelegen.

Redaktion finanzen.at