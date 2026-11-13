Hartalega hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hartalega hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Hartalega ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 MYR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hartalega mit einem Umsatz von insgesamt 644,7 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 539,7 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 19,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at