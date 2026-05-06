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06.05.2026 06:31:29
Hartalega stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hartalega hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hartalega in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 515,4 Millionen MYR im Vergleich zu 611,5 Millionen MYR im Vorjahresquartal.
Hartalega hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,030 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,020 MYR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,41 Prozent auf 2,14 Milliarden MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,59 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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