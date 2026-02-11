Hartalega stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hartalega hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal hatte Hartalega ebenfalls ein EPS von 0,010 MYR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 738,2 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 527,3 Millionen MYR.

