Harte-Hanks stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Harte-Hanks lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Harte-Hanks ein Ergebnis je Aktie von 0,020 USD vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,03 Prozent auf 39,5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at