Harte-Hanks stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Harte-Hanks hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Harte-Hanks ein EPS von -0,310 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at