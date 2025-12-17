Hartford Creative Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hartford Creative Group lud am 15.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,3 Millionen USD – eine Minderung von 29,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at