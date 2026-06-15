Hartford Creative Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hartford Creative Group ließ sich am 12.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hartford Creative Group die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 200 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at