|
15.06.2026 06:31:29
Hartford Creative Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hartford Creative Group ließ sich am 12.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hartford Creative Group die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 200 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,1 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!