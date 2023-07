Hartford Financial Services Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hartford Financial Services Group hat am 28.07.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2023 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,15 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent auf 6,05 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 6,05 Milliarden USD gesehen hatten.

