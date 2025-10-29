Hartford Financial Services Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hartford Financial Services Group hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,56 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 7,23 Milliarden USD gegenüber 6,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at