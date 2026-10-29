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29.10.2026 06:31:29
Hartford Financial Services Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hartford Financial Services Group lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 4,82 USD gegenüber 3,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hartford Financial Services Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,22 Milliarden USD im Vergleich zu 7,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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