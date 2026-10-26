Hartford Financial Services Group Aktie
WKN: 898521 / ISIN: US4165151048
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26.10.2026 21:12:51
Hartford Insurance Group, Inc., Profit Advances In Q3
(RTTNews) - Hartford Insurance Group, Inc., (HIG) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $1.317 billion, or $4.82 per share. This compares with $1.074 billion, or $3.77 per share, last year.
Excluding items, Hartford Insurance Group, Inc., reported adjusted earnings of $965 million or $3.50 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.9% to $7.220 billion from $6.946 billion last year.
Hartford Insurance Group, Inc., earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.317 Bln. vs. $1.074 Bln. last year. -EPS: $4.82 vs. $3.77 last year. -Revenue: $7.220 Bln vs. $6.946 Bln last year.
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