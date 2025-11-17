Haruyama Trading: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Haruyama Trading hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 88,64 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Haruyama Trading -57,710 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 5,98 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,26 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at