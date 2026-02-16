|
Haruyama Trading legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Haruyama Trading hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,86 JPY. Im Vorjahresquartal waren 17,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,70 Prozent auf 8,62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
