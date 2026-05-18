18.05.2026 06:31:29

Haruyama Trading legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Haruyama Trading hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Haruyama Trading hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 82,10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 101,02 JPY je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,92 Prozent auf 13,12 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Haruyama Trading vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 69,380 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 41,15 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 36,14 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 35,21 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at

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