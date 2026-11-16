|
16.11.2026 06:31:29
Haruyama Trading stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Haruyama Trading ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Haruyama Trading die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Haruyama Trading vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 75,21 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -88,640 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 5,82 Milliarden JPY, gegenüber 5,98 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,71 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.