Haruyama Trading stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Haruyama Trading ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Haruyama Trading die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Haruyama Trading vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 75,21 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -88,640 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 5,82 Milliarden JPY, gegenüber 5,98 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at