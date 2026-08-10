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10.08.2026 06:31:29
Haruyama Trading: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Haruyama Trading hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 35,03 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Haruyama Trading -56,980 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Haruyama Trading im vergangenen Quartal 7,11 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Haruyama Trading 7,49 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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