Harvard Bioscience hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Harvard Bioscience veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Harvard Bioscience ein Ergebnis je Aktie von -11,400 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at