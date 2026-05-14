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14.05.2026 06:31:29
Harvard Bioscience hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Harvard Bioscience veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Harvard Bioscience ein Ergebnis je Aktie von -11,400 USD vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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