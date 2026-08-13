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13.08.2026 06:31:29
Harvard Bioscience öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Harvard Bioscience präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,64 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,500 USD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,15 Prozent auf 22,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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