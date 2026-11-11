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11.11.2026 06:31:29
Harvard Bioscience präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Harvard Bioscience lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 22,2 Millionen USD gegenüber 20,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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