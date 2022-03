Harvard Bioscience zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Harvard Bioscience hat am 08.03.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,080 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Harvard Bioscience ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,250 USD. Im letzten Jahr hatte Harvard Bioscience einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 118,90 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Harvard Bioscience 102,10 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,213 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 118,33 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at