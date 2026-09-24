People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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24.09.2026 02:16:05
Harvard's Judgment Professor: Numbers Don't Make Decisions; People Do
In this episode of Motley Fool Hidden Gems Investing, Motley Fool contributor Rachel Warren sits down with Reza Satchu, Harvard Business School senior lecturer and six-time company founder, for Part 1 of a conversation. He:
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