Harvest Oil Gas präsentierte Quartalsergebnisse

Harvest Oil Gas hat am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2024 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,16 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,160 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at