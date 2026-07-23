Harvest Oil Gas: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Harvest Oil Gas hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Harvest Oil Gas hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 USD je Aktie gewesen.

Harvest Oil Gas hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,280 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at