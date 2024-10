Harvest One Cannabis gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Harvest One Cannabis hat am 08.10.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2024 endete.

Der Umsatz wurde auf 3,6 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Auf der Umsatzseite standen 12,38 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9,79 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at