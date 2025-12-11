Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|
11.12.2025 01:49:45
Harvey Norman operator Ossia sets up new unit; buys leasehold property, Global Ten Realty
New subsidiary Ossia Capital has established property investment unit OSA 1Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!