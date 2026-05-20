CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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20.05.2026 06:00:12
Harvey's Winston Weinberg: Why AI will force lawyers to change their fee structure
The co-founder of the legal start-up talks about how AI could shake up law firms’ business models and how he plans to stay ahead of rivalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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