Haryana Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Haryana Financial hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Haryana Financial ein Ergebnis je Aktie von -0,010 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at