|
13.08.2026 06:31:29
Haryana Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Haryana Financial hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Haryana Financial ein Ergebnis je Aktie von -0,010 INR vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,1 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!