Haryana Leather Chemicals legte Quartalsergebnis vor

Haryana Leather Chemicals präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,51 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,82 Prozent auf 146,8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at