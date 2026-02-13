Haryana Leather Chemicals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Haryana Leather Chemicals hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 1,17 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Haryana Leather Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 1,25 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117,8 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at