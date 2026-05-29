Haryana Leather Chemicals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Haryana Leather Chemicals veröffentlichte am 28.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,810 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Haryana Leather Chemicals 147,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 134,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,84 INR gegenüber 4,69 INR im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,76 Prozent auf 513,65 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 490,30 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at