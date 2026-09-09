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09.09.2026 11:42:00
Has AI Made S&P 500 Index Funds Too Dangerous to Touch?
Investing in the S&P 500 index is one of the more popular investment strategies.
Average investors often turn to S&P 500 ETFs such as the SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT: SPY) or the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), and for good reason. It provides a safe level of exposure to 500 companies, allowing investors to profit while staying diversified without needing to research individual stocks.
However, the artificial intelligence (AI) boom has arguably compromised that diversity. Here's what happened and what investors might need to do about it.
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