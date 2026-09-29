Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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29.09.2026 18:30:00
Has Costco Stock Become the New Recession-Resilient Retail King?
Walmart (NASDAQ: WMT) has long been considered a place for investors to park money in the retail space when consumers are under stress, but after its stock fell more than 8% in the session following its fiscal Q1 results and more than 9% after its fiscal Q2 results, that baton may have been passed to a close rival: Costco Wholesale (NASDAQ: COST).
Costco posted another quarter of solid results and was up 7% year-to-date as of Sept. 25, while Walmart is down 3%. Below, I'll take a closer look at the retailer's fiscal Q4 results and prospects to see if this is the recession-resistant retailer to own.
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|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
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|Costco Wholesale Corp.
|813,90
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